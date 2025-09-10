東京午前のドル円は昨日海外市場でいったん１４６円３１銭まで下げた後、下げ分を解消してさらに上昇するなど、ドル高が優勢となった流れが継続。東京市場に入って、 ＮＹ市場午後に上値を抑えていた１４７円５０銭手前の売りをこなし、一時１４７円５７銭を付けた。ストップロス注文を巻き込んだドル買い円売りが一服すると、すぐに利 益確定売りが入り、１４７円３０銭前後まで下げている。 本日２１時半の米生産者物価