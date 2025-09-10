１０日前引けの日経平均株価は前営業日比２２５円００銭高の４万３６８４円２９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は９億６６０５万株、売買代金概算は２兆１１０１億円。値上がり銘柄数は９５５、対して値下がり銘柄数は５７６、変わらずは８８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数など主要株価指数が揃って最高値を更新したことを受け、輸出ハイテク株を