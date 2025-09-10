大分県竹田市のくじゅう花公園では色鮮やかなセンニチコウが見ごろを迎えています。 竹田市のくじゅう花公園 鮮やかな赤紫やピンクに色づいた可愛らしい花々。 竹田市のくじゅう花公園ではおよそ2万5000株のセンニチコウが見ごろを迎えています。 開花している期間が2か月以上と長く、色あせないことからその名前がつけられた、ドライフラワーにも人気の花です。 竹田市のくじゅう花公園