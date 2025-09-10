日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年9月1日〜7日）では、「無料ゲームチャート」1位に『怪獣8号 THE GAME』、「有料ゲームチャート」1位に『８番出口』がランクインし、ともに首位をキープした。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆『怪獣８号』おなじみの登場人物に加え、オリジナルキャラ