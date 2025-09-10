俳優の田中みな実が10日、都内で行われた『ニベア ルーセントビューティー 美容液ボディミルク』発売記念PRイベントに登壇した。【動画】デコルテきらり！手を這わせアピールした田中みな実田中は「ニベアルーセントビューティ」の新イメージキャラクターに就任。ニベア花王の調査では、フェイスケア級で透明感のある美肌を追求するケアがユーザーに求められていることがわかった。これにより発売されるのが、新シリーズ「ニ