10日午前、大分県大分市の住宅で落雷が原因とみられる火事が起きました。 住宅の一部が焼けたものの、けが人はいないということです。 火事があった大分市の住宅 ◆TOS渡辺一平記者「火事があった住宅です。近くに住む人によりますと、体を震わすような激しい雷の音が聞こえ、その後、住宅の3階部分から煙が出始めたということです」 火事があったのは大分市荏隈の住宅です。 消防によりますと、10日午前9時半