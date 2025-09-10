秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまの成年を祝う昼食会が１０日、東京都港区の明治記念館で行われた。ご夫妻の主催で、皇室からはご夫妻と次女佳子さま、悠仁さまが出席。石破首相ら三権の長のほか、悠仁さまが通う筑波大の永田恭介学長ら３２人が招待された。昼食会では、石破首相による祝辞の後、秋篠宮さまが「ご祝意をいただき誠にありがとうございます」と述べられた。その後、出席者は赤坂仮皇居の御会食所として１８８１年に建