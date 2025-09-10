鹿児島県の九州電力川内原発1、2号機の国による設置許可の取り消しを住民らが求めた訴訟で、一審に続き請求を退けた8月27日の福岡高裁判決に関し、住民側は10日、上告を断念したと明らかにした。10日が上告期限だった。