【ソウル共同】米南部ジョージア州にある韓国の現代自動車などの工場に対する米移民当局の捜査で拘束された韓国人らについて、韓国メディアは10日、日本時間11日未明に出国し、チャーター機で帰国の途に就くと伝えた。