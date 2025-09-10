【国際親善試合】アメリカ代表 2−0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】望月と長友の守備が甘く失点した一部始終アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月10日、オハイオ州コロンバスでアメリカ代表と対戦。0−2で敗れた。2026年ワールドカップ開催国での貴重な国際親善試合シリーズ。中2日での大きな移動、時差などを考慮した森保一監督は、9月7日のメキシコ戦（0−0のドロー）からスタメン全