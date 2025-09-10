自民党は、10日午前に開いた臨時総務会で、10月4日投開票とする総裁選の日程を正式決定しました。午後には茂木前幹事長が出馬会見を開くなど、「ポスト石破」争いが本格化します。国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。早速正式な出馬会見を行う茂木氏に対し、ほかの注目候補は出馬についての発言を控えていて、手を挙げるタイミングをめぐる駆け引きが始まっています。茂木前幹事長：党の立て