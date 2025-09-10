◇MLB ドジャース―ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ムーキー・ベッツ選手が2ランホームランを放ちました。2回にこの日復帰したウィル・スミス選手が先制のホームを踏むと、3回、2アウトから大谷翔平選手が四球で出塁すると、盗塁にも成功。チャンスを拡大したところで、ベッツ選手が3球目のシンカーを捉えレフトへ2ランホームランを放ちました。ダイヤモンドを一周する間ベッツ選手は喜びのパフォーマンスを披露。