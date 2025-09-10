【「週刊少年マガジン」41号】 9月10日 発売 価格：400円 幕澤桜花 本日9月10日発売のマンガ雑誌「週刊少年マガジン」41号で、「女神のカフェテラス」の第6回ヒロイン人気投票結果が発表された。 今回のランキングでは、ファミリアのオシャレ番長 幕澤桜花が1位となり、2連覇を達成した。2位は鳳凰寺紅葉、3位に小野白菊、第4位に月島流星、第5位に鶴河秋水がランクインして