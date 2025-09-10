県内は昼過ぎから大気の状態が非常に不安定となり警報級の大雨となるおそれがあります。気象台は土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。晴れ間が広がった新潟市中央区。日中の最高気温は長岡市や上越市高田で31度、新潟市や湯沢町で30度などと予想されています。一方、県内は昼過ぎから大気の状態が非常に不安定となり雷をともなった激しい雨が降るところがある見込みです。さらに、雨雲が停滞した場合、警報級の大雨となる