Ý¯ºä46¤È¥¢¥Ë¥á¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î·ë¤Ó¤Ä¤­¤¬¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØAniplex Online Fest 2025¡Ù¤Ø¾¾ÅÄÎ¤Æà¤È¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ô¥Ã¥«ー¥ó¡ª¡×¤òÍÙ¤ë¥­¥åー¥È¤Ê¾¾ÅÄÎ¤Æà¡õ¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë ÇµÌÚºä46¤äÆü¸þºä46¤ò´Þ¤àºäÆ»¥°¥ëー¥×¤¬¥¢¥Ë¥á¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿Ãæ¡¢ÆÃ¤ËÝ¯ºä46¤Ï¼çÂê²ÎÄó¶¡¤ä