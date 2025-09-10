国の内外で活躍する岡山出身の現代美術作家、平子雄一さんの個展が、岡山市北区の天満屋岡山店で始まりました。 【写真を見る】人の体に木の頭を持つキャラクターが出迎え岡山出身の現代美術作家、平子雄一さんが天満屋岡山店で個展 人の体に木の頭を持つキャラクター「ツリーマン」が訪れる人を出迎えます。会場には、「自然と人間の関係性」をテーマに制作活動に取り組む平子さんの14の作品が並んで