バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山が、今月（9月）27日のシーズン開幕を前に、岡山市北区の神社で必勝を祈願しました。 【写真を見る】バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山シーズン開幕を前に神社で必勝祈願 必勝祈願に訪れたのは、トライフープ岡山の選手など35人です。昨シーズンは、17チーム中16位と悔しさの残るシーズンにな