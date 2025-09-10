9月10日から1週間は自殺予防週間です。つらい思いを24時間いつでも聞いてくれる電話相談が始まりました。10日朝から始まった「自殺予防 いのちの電話」は、17日(水)午前8時まで、悩みや孤独感などのつらい思いを、フリーダイヤル【0120－783－556】で24時間いつでも打ち明けることができます。10日午前中にかかってきた電話を受けた相談員は、受話器の向こうの人が話したいことに耳を傾け、声をかけていま