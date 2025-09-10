これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。竜巻などの激しい突風や急な強い雨・落雷にご注意ください。 ◆10日(水)これからの天気 大気の状態が非常に不安定になります。晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。 夕方には雨が降りだし、カミナリを伴って激しく降るところがありそうです。 降水確率は、各地とも10日(水)夜にかけて50%以上と高くなっています。