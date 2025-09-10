昨夜、川西町のコインランドリーの駐車場で男が女性から現金を奪って逃げる強盗事件がありました。 【写真を見る】「金を出せ」と”500円”を奪って強盗事件に…駐車場でナイフを突きつけた男は水色系の車で北へ逃走警察が行方追う（山形・川西町） 女性にけがはありませんでしたが男は現在も逃走していて、警察が行方を追っています。 松浦亜実記者「強盗事件のあった川西町の現場です。現在、警察による鑑識作業が