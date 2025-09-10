「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーHDR003（コムテック）3位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）5位ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）6位ドライブレコーダーHDR204G（コ