【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46河田陽菜が、11月11日に2nd写真集（タイトル未定）を刊行することが発表となった。 ■デンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行 日向坂46（加入時はけやき坂46）に2期生として加入した河田陽菜。ちょっぴり天然で、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮。デビュー以来、オリジナルの存在感を放ってきた人気メンバーだ。