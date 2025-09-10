悔しさを滲ませた。森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦。０−２で敗れた。この試合に先発した長友佑都は、代表144試合目を記録。前半の途中に相手のタックルで足首を痛め、30分の失点シーンではスコアラーのセンデハスに目の前でシュートを許してしまった。ハーフタイムで退いた38歳は、試合後のフラッシュインタビューで、まず足首の状態を