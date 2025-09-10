FIFAランキング17位の日本代表が現地９月９日、同15位のアメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。０−２で敗れ、アメリカ遠征は未勝利で終わった。ベストメンバーで臨んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、30分にアレックス・センデハス、65分にフォラリン・バロガンに被弾。そして攻撃面ではこの日もフィニッシュの精度を欠き、得点できず。北中米ワールドカップの開催地で開催国相手に完敗した。一