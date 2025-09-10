【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルガールズグループMEOVVのELLAが、ソロで初めて日本のファッション誌表紙に登場。中面ではBE:FIRSTのSOTAが単独『SPUR』初登場となる。 ■ELLA『SPUR』11月号表紙に登場 ９月22日発売のモード誌『SPUR』（シュプール／集英社刊）11月号の表紙を飾るのは、この夏、日本デビューを果たしたグローバルガールズグループMEO