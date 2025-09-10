「ちいかわ」うさぎ役、「月刊少女野崎くん」佐倉千代役などで知られる声優の小澤亜李（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。第2子男児出産を報告した。小澤は「いつも応援してくださっている皆さまにご報告です。この度、第二子となる男の子を出産いたしました。大切な家族をまた1人迎えることができて、とても嬉しいです」と報告。そして「母になって3年になりますが、毎日刺激をもらい、色んな事を考えさせられ、人