10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万3680円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3684.29円に対しては4.29円安。出来高は1万8951枚となっている。 TOPIX先物期近は3134ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比0.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43680