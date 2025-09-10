JA県中央会は、県に来年度予算における農業関連などへの支援を求めました。 先週、JA県中央会の各連合会の関係者が県庁を訪れ、異常気象が続く中でのコメの安定生産や品質向上に向けた予算確保を要望しました。コメの価格高騰で『主食用米』と『非主食用米』との間に価格差が生じているとして、非主食米の生産に向けた支援を求めています。 ■JA県中央会 伊藤能徳会長 「新潟県は餅・米菓・酒などさまざまな食品産業がある