山口県内は秋雨前線の南下に伴い、10日午前は局地的に非常に激しい雨となりました。対馬海峡から南下する秋雨前線の影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。今朝は県中部から東部にかけて局地的に非常に激しい雨となり、また、昼前にも県北部から中部の山間部中心に非常に活発な雨雲が通過していきました。午前7時ごろの岩国市、市役所そばの道路ではひざ下くらいまで冠水していて道路に面する写真館では押し寄せ