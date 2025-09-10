広島県内は、今夜遅くにかけて局地的に激しい雨が降る見込みで、浸水や土砂災害に注意が必要です。広島県南部と北部の一部には大雨警報が発表されており、大竹市では、午前7時すぎまでの1時間に降った雨の量が79ミリと観測史上最大を記録しました。今後も1時間に降る雨の量は、南部・北部ともに多いところで40ミリと予想されており、浸水や土砂災害などに注意が必要です。大雨の影響でJR山陽線は、三原と山口県柳井の間、呉線の広