気象台は、午後0時1分に、大雨警報（浸水害）を松戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・松戸市に発表 10日12:01時点北西部では、10日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松戸市□大雨警報【発表】・浸水10日昼過ぎに警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報10日昼過ぎに警戒