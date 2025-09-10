男子110ｍハードル代表の村竹ラシッド（23、JAL）が、日本スプリントハードル種目（男子110ｍハードルと女子100ｍハードル）史上初のメダル獲得に挑戦する。昨年のパリ五輪は五輪最高順位の5位に入賞。今季はダイヤモンドリーグ（以下DL）でも上位に定着し、記録的にも8月16日のAthlete Night Games in FUKUIで12秒92（追い風0.6ｍ）の日本新、今季世界2位の素晴らしいタイムを出した。男子400ｍハードルでは為末大が01年エドモン