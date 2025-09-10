佐賀県内で9日夜〜10日未明にかけて落雷が原因とみられる火事が相次ぎ、2人がけがをしました。【映像】佐賀空港での雷の様子警察や消防によりますと9日午後11時半ごろ、佐賀市の住宅で「雷が家に落ちた。2階のクローゼットからパチパチと音がしている」と119番通報がありました。火が出ていたのは2階建ての住宅1軒で、2時間ほどで消し止められました。また伊万里市では午前0時半ごろ、木造2階建ての住宅が燃える火事がありま