学歴詐称問題が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長が、不信任決議を可決した市議会の解散を、先ほど議長に通知しました。【映像】“学歴詐称”伊東市長 議会解散を議長に通知田久保市長は9月1日の市議会で不信任決議が可決され、10日以内に辞職か議会を解散するか判断が迫られていました。田久保市長は先ほど中島議長のもとを訪れ、市議会の解散を通知しました。（ANNニュース）