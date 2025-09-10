三井化学、出光興産、住友化学の３社は１０日、国内の合成樹脂「ポリオレフィン」事業を２０２６年４月をめどに統合すると発表した。中国の過剰生産により市況が悪化しており、経営統合で効率化を進め、競争力強化を図る。三井化学が６５％、出光が３５％を出資するポリオレフィン生産のプライムポリマー（東京）に、住友化学の国内ポリオレフィン事業を統合させる。統合後の出資比率は、三井化学が５２％、出光が２８％、住友