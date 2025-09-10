これは筆者自身の体験談です。家族で花火大会に行ったとき、4歳の息子が花火よりも屋台に夢中になり、私は少し残念に思っていました。しかし、それには息子なりの理由があったのです。息子の気遣いに心が温かくなり、親子で楽しむことの大切さを改めて実感した出来事です。 息子と一緒に楽しむ花火大会 先日、家族で花火大会に行きました。私自身、毎年楽しみにしている行事。「今年こそは4歳の息子にも花火の感動を味わってほ