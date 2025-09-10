サッカー国際親善試合サッカー日本代表は9日（日本時間10日）、米コロンバスでアメリカ代表との国際親善試合に臨んだ。現地からの中継を観戦したサッカーファンは、デジタル広告に視線が集中。お馴染みの日本企業の文字が映り込む場面もあり、X上では「気になって試合に集中できん笑」と、話題を呼んでいた。ピッチ外の“5文字”が視線を奪った。米国遠征中の森保ジャパン。米オハイオ州Lower.comフィールドのデジタル広告で、