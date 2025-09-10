¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/10¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË11»þ45Ê¬¡Á11»þ55Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯8·î¤«¤éÌó2Ç¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢½Ð»º¤Î¤¿¤áÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÂ´¶È¡£¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢10·î¤«¤éÆÁÅç¤¨¤ê¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¥Æ¥ìÆÁÅç¥¢¥Ê¡¢»º¸å½é»Å»ö¤ÇÀèÇÚ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¡×¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÂ´¶È¿ùÌî¥¢