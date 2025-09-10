【モデルプレス＝2025/09/10】俳優の水上恒司が主演を務める映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）より、新たなメイキングカットが到着した。【写真】水上恒司＆スノ宮舘涼太、サプライズに笑い崩れる◆水上恒司・山下美月・宮舘涼太が織りなす化学反応久喜家の先祖の死をめぐるミステリーの入り口から謎と怪異が交錯する、誰も予想だにしない先読み不能な衝撃的展開はさることながら、主演を務める水上、そして共演の山下、