アップルがついに「iPhone 17」シリーズを発表しました。長年アップル製品の大ファンである筆者が、最新シリーズの各モデルのスペック・価格・ポイントをまとめます。最後に、おすすめのモデルもご紹介！ ↑待望の「iPhone Air」が新登場！（画像提供／アップル） iPhone 17 ↑スタンダードモデルの「iPhone 17」（画像提供／アップル）。 ディスプレイ: 6.3インチSuper Retina XDRディスプレイ＋ProMotionテクノロジ