アーティスト「KUROMI」のメジャーデビュー曲・第2弾「KUROMI♡Profile」のMVが配信スタート！「ただただ楽しみながら作った」という重盛さと美さんが初の楽曲提供を行った、「KUROMI」の奥深さと魅力がたっぷり詰まった曲です☆ サンリオ「クロミ」メジャーデビュー曲第2弾「KUROMI♡Profile」  【配信情報】楽曲タイトル：KUROMI♡Profile歌：KUROMI作詞：重盛さと美作曲：重盛さと美 / MAPLE HON