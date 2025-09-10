『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』 11月1日（土）から３日（月・祝）の3日間、千葉・幕張メッセで開催される『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』に、INI、EVNNE、WEST.、ATEEZ、CUTIE STREET、NiziU、NEXZ、乃木坂46、≠ME、HANA、M!LK（50音順）の11組が出演することが決定した。【写真】出演アーティスト別キービジュアル 1日（土）の出演が発表されたのは、以下の5組。2024年のライブ動員数ランキ