設置された啓発看板香川県庁高松市番町 2025年は5年に1度の国勢調査が実施されます。調査開始を前に香川県が10日、啓発看板を設置しました。 香川県庁東館前の柱に国勢調査を周知する高さ約4ｍの立て看板が設置されました。 国勢調査は日本の人口などを把握するため5年に1度行われます。外国人を含め国内に住む全ての人と世帯が対象です。 香川県では約41万5000世帯が対象となる見込みで、9月20日から調査