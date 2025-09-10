公益財団法人 武田科学振興財団は、2025年度「武田医学賞」を下記の2氏に贈呈することを決定しました。 武田科学振興財団 公益財団法人 武田科学振興財団は、2025年度「武田医学賞」を下記の2氏に贈呈することを決定。贈呈式を2025年11月12日(水)午後6時よりオークラ東京において開催し、受賞者には賞状、賞牌、楯ならびに1件につき副賞3,000万円を贈呈します。武田医学賞は、我が国で最も伝統のある医学賞の一つであり