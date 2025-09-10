セラフ榎本は、壁面の散水試験を行う「壁面雨漏り調査ロボット」に搭載可能な専用ロボットアーム(以下、「ロボットアーム」)の開発に着手しました。 セラフ榎本 セラフ榎本は、壁面の散水試験を行う「壁面雨漏り調査ロボット」に搭載可能な専用ロボットアーム(以下、「ロボットアーム」)の開発に着手。新たなアームにより、従来の「調査」に加え、雨漏りの原因となる箇所をその場で簡易補修することを目指していま