俳優の妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮（とろサーモン）、デリック・ドーバー、大友啓史監督が9日、都内で開催された映画『宝島』東京プレミアに出席。妻夫木は「映画の力というものを感じてほしいです」と呼びかけ、広瀬は「とても刺激のある時間を過ごさせていただきました」と撮影を回想した。【写真】黒のドレスで登場した広瀬すずの圧倒的