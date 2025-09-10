フフホト市にある内蒙古伊利実業集団の勅勒川生態スマート牧場の搾乳工場。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト9月10日】中国内モンゴル自治区フフホト市では、乳業の産業チェーン全体における低炭素への転換が進んでいる。牧場から食卓まで、脱炭素・二酸化酸素（CO2）排出削減の取り組みは製品のライフサイクル全体に及んでいる。市内の中国乳製品大手、内蒙古伊利実業集団（伊利集団）の勅勒