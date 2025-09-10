半姉にママコチャ、ソダシの2頭のG1馬がいる白毛馬マルガ（牝2＝須貝、父モーリス）は武豊とのコンビ継続でアルテミスS（10月25日、東京芝1600メートル）に向かう。来週、放牧先から栗東トレセンに帰厩する。同じ白毛の姉ソダシが20年に勝っており、姉妹Vが懸かる。同馬は7月12日の函館の新馬戦（芝1800メートル）でデビュー。単勝1・1倍の断然人気で1分48秒1の2歳レコードVを飾った。須貝師は「間隔を空けて成長を促して