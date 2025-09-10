◇サッカーAFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。グループBの日本は9日、最終戦第3戦となるクウェート戦を行いました。日本は先制を許したものの、MF川合徳孟選手（ジュビロ磐田）のハットトリック、FWンワディケ ウチェ ブライアン世雄選手（桐蔭横浜大）、MF矢田龍之介選手（筑波大）、FW後藤啓介選手（シントトロイデンVV／