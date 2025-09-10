¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¡£VTR½Ð±é¤·¤¿ÆÉ½ñ²È¤Î¾åÇòÀÐ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À­¤Ç½é¤á¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó»á¤Î¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î»þ´Ö¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö°ìÊ¸°ìÊ¸¤¬¤¹¤´¤¯Ã»¤¯¤Æ¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬¹ª¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ê¿§¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ö¡£Éâ¤«¤ó¤À